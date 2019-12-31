Украинцы присоединились к популяризации творчества Насими в 2019 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Украинцы на высоком уровне присоединились к популяризации творчества Насими в 2019 году.

Как сообщила член Бакинского международного центра мультикультурализма Гончарук Марина, в 2019 году украинская интеллигенция активно участвовала в популяризации творческого наследия великого азербайджанского поэта и мыслителя Насими.

«Безусловно, одним из главных событий года было издание первого сборника произведений Насими на украинском языке "І шляхом Істини постав я сам...". Это был проект Государственного центра перевода Азербайджана, а с украинской стороны центр подключил настоящих профессионалов. В сборнике были представлены стихи Насими на украинском которые были переведены раньше, а также новые переводы,который подготовил выдающийся поэт, переводчик Дмитрий Чистяк. Сборник переводов Насими был издан в одном из лучших издательств Украны «Саммит-книга», которому скоро исполняется 20 лет. Мне предоставили честь быть ответственным секретарем издания. Книга была презентована в Киеве, Харькове, Полтаве, Житомире, передана в множество библиотек, культурных и учебных учреждений.

Издание сборника вдохновило многих артистов и деятелей культуры присоединиться к празднованию 650-летия Насими.

В частности, украинский композитор, народный артист Украины, лауреат Государственной премии Украины им.А.Довженко, член Национального союза кинематографистов Украины и Национального союза композиторов Украины Владимир Губа создал авторскую композицию "По мотивам произведений Насими". Впервые он представил своё произведение публике на презентации сборника произведений Насими "І шляхом Істини постав я сам..." в Киеве. Тогда Владимир Петрович Губа исполнил на фортепиано авторскую композицию "По мотивам произведений Насими" и высказал готовность написать цикл вокальных произведений на стихи Насими.

Стоит отметить, что композитор написал музыку к более 150 кинофильмов, среди которых "Олеся", "Каштанка", "Всюду есть небо", "Кто вернётся - долюбит", "Хлеб детства моего", "Завтра начинается сегодня", "Даниил - князь Галицкий" и многие другие.

Также, вдохновлённые поэзией Насими украинские художники Богдан Родюк-Чекан и Инна Саутина создали серию иллюстраций по мотивам творчества Насими. Их иллюстрации украсили сборник произведений Насими на украинском языке.

Недавно в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского состоялась презентация исследования «Произведения выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в украинских переводах (в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского). Это было очень важное событие, ведь мы узнали о ранее не известных литературных работах украинцев про творчество Насими. В рамках мероприятия также была открыта выставка книжных и газетных изданий (из фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского), связанных с творчеством Насими и публикацией его произведений на украинский язык.

На мероприятиях произведения Насими исполняли выдающиеся украинские артисты, среди которых и актёр театра и кино Василий Довжик. И также ещё много ученых, литераторов, деятелей искусств...

Украинцы также узнают больше про творчество великого Насими из публикаций в «Литературной Украине» и других литературных газет Украины, выпусков на «Украинском радио», интервью на телевидении и других украинских СМИ, где подробно рассказывается о важности творческого наследия Насими не только для Азербайджана, но и для всего мира.

Это очень важно, что творчество великого азербайджанского поэта и мыслителя Насими не только популяризируется в Украине, но и влияет на другие разные виды искусства в нашей стране. Очень важно и дальше развивать культурный, литературный процесс между нашими странами, ведь древняя, богатая культура наших народов несёт в себе важные истины, которые как никогда актуальны в наше время".

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