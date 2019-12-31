Восстановлено движение в напралении города на Бибиэйбатской дороге

31 декабря 2019 21:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бибиэйбатской дороге восстановлено одностороннее движение в направлении города, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Для обеспечения безопасности движения на дороге, пока предусмотрено движение только по двум полосам. Восстановление движения на других полосах станет возможным возможным после завершения строительных и реставрационных работ на этой территории.

Для нормальной организации движения была нанесена дорожная разметка, установлены необходимые дорожные знаки, а вдоль дороги установлены железобетонные блоки.

Для предотвращения подобных случаев в будущем на территории продолжаются работы по реконструкции и строительству, строятся опорные стены, новая дренажная, канализационная и дождевая системы.

Полностью работы планируется завершить в первом квартале 2020 года.

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