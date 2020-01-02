В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)

2 января 2020 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В праздничных торжествах, проведенных в Баку в ночь с 31 декабря на 1 января, приняло участие рекордное количество людей. В новогоднюю ночь сотни тысяч людей, а по некоторым подсчетам около миллиона человек собрались в центре города Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку, в отличие от предыдущих лет, в этому году было зарегистрировано больше гостей. Для встречи Нового года в Баку приезжали люди из разных регионов Азербайджана, а также из многих зарубежных стран.

Другой отличительной чертой стало то, что в этом году украшению улиц и парков было уделено особое внимание. Согласно поручениям главы государства, структурные подразделения ИВ города Баку приступили к подготовительным работам за несколько недель до праздника. Украшение и освещение всех парков и площадей столицы, Приморского национального парка, основных магистралей и проспектов в праздничном духе придали столице особую красоту. Кульминацией праздничных мероприятий стал организованный ИВ города Баку на территории Приморского национального парка салют.

Следует особо отметить и труд многих людей, которые внесли вклад в организацию праздничных мероприятий на самом высоком уровне. Работники коммунальных служб, сотрудники правоохранительных органов, транспортники и работники ряда сфер услуг работали в усиленном режиме.

В результате самоотверженного труда работников коммунальных служб, уже к 6:00 первого января во всех парках, площадях и улицах города царила чистота.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева по усилению материально-технической базы коммунального хозяйства столицы и рекомендациям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в этом направлении закупается необходимая спецтехника, службы обеспечиваются оборудованием. Реформы, проведенные в городе в коммунальной сфере, дали свои результаты. Это подтверждается и тем, что вскоре после завершения праздничных мероприятий, в которых приняли участие около миллиона человек, за короткий срок в городе была обеспечена чистота.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
  • В новогоднюю ночь в центре Баку собралось миллион человек (ФOTO)
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