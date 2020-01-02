Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

2 января 2020 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет преобладать пасмурная погода, местами ожидаются дожди, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем несколько стихнет.

Температура воздуха составит ночью 2-5, днем - 6-9 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, на некоторых горных территориях - снег, местами интенсивного характера. В некоторых местах туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 0-5, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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