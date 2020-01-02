Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)

2 января 2020 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана в праздничные дни в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях, соединениях и специальных военно-учебных заведениях были проведены бесплатные новогодние мероприятия, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В праздничных мероприятиях, организованных в период школьных каникул, для свыше десяти тысяч детей военнослужащих были проведены концерты, спектакли и другие культурно-развлекательные мероприятия.

В ходе праздничных мероприятий творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед детьми с интересными концертными программами.

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  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
  • Свыше десяти тысяч детей военнослужащих приняли участие в праздничных мероприятиях (ФОТО)
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