День солидарности азербайджанцев мира отметили в Израиле

В израильском городе Акко, в Азербайджанском доме в Израиле Координационный совет азербайджанской диаспоры Израиля провел мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира, передает Trend со ссылкой на Стмеги.

Сначала прозвучали государственные гимны Израиля и Азербайджана. Собравшиеся минутой молчания почтили память тех, кто погиб в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Во всех странах мира азербайджанцы и выходцы из Азербайджана должны быть достойными носителями азербайджанской культуры, языка, обычаев, традиций и менталитета. Об этом сказал Исполнительный Директор израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма и Азербайджанского дома в Израиле, известный эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Эксперт подробно остановился на истории Дня солидарности азербайджанцев мира и подчеркнул, что 31 декабря по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева отмечается как День солидарности азербайджанцев мира. «Развитие международных связей, укрепление международного имиджа Азербайджана, как сильного геополитического стержня Южного Кавказа, становление и укрепление диаспорных организаций азербайджанцев в мире, развитие связей соотечественников с Родиной является интегральной частью политики руководства Азербайджана. "Азербайджанский дом в Израиле" стремится стать подлинной и реальной азербайджанской диаспорной организацией посредством осуществления крупных проектов гуманитарного характера.

Взаимоотношения азербайджанского и еврейского народов служат примером подлинной настоящей дружбы. Сегодня в этом жестоком мире, где полыхают как межнациональные, так и межрелигиозные конфликты, Азербайджан является островком стабильности, благополучия и совместного мирного проживания всех конфессий. Сегодня сильный и независимый Азербайджан успешно проводит многовекторную внешнюю политику. Благодаря успешным геополитическим и геоэкономическим инициативам Азербайджан стал самым мощным геополитическим стержнем и лидером региона, без участия и согласия которого не может быть решен ни один политический, экономический, транспортный вопрос в этом регионе мира. За 27-летнюю историю дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством и государством с мусульманским большинством», — отметил А. Гут.

Израильский эксперт отметил, что руководство Азербайджана и лично Президент Ильхам Алиев в подлинном смысле слова проявляют чуткое внимание ко всем проживающим в стране общинам, в том числе к еврейской. «Древний поселок Красная Слобода — единственное и уникальное место компактного проживания евреев за пределами Израиля, это настоящая гордость Азербайджана. То, что вы можете увидеть в Красной Слободе, — это результат тесного сотрудничества и партнерства религиозных конфессий в Азербайджане — мусульман и евреев. Сегодня у нас есть реальный и подлинный образец того, как люди разных религий могут мирно сосуществовать и уважать друг друга», — отметил Арье Гут.

Глава Азербайджанского дома в Израиле Ширин Нехамия Михаэли, поздравив участников мероприятия со светлым праздником Дня солидарности азербайджанцев мира, отметил, что, несмотря на то что выходцы из Азербайджана живут в еврейском государстве больше 25-30 лет и являются настоящими израильтянами, не забывают корней, культуры, языка, традиций страны исхода. «Одной из важных целей азербайджанской диаспоры, является проведение последовательной и четкой работы по популяризации Азербайджана с целью ознакомления израильской политической элиты с Азербайджаном, его богатой историей и культурой.

Есть еще много проблем, которые азербайджанской диаспоре предстоит решать, среди них — сохранение и развитие национальных традиций, языка, культурного наследия азербайджанского народа, помощь в интеграции в израильское общество, оказание правовой помощи и социальной защиты выходцам из Азербайджана в Израиле.

Без национального единства прогресс, стабильность, процветание невозможны, и с этой точки зрения солидарность азербайджанцев и выходцев из Азербайджана в Израиле приобретает особое значение. «Это требование и вызов времени. Однако, активная интеграция наших соотечественников в израильское общество, участие их в решении актуальных для общества проблем пока находятся на недостаточно высоком и желаемом уровне», — добавил Ширин Нехамия Михаэли.

В мероприятии по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, организованном Азербайджанским домом в Израиле, приняли участие видные представители азербайджанской диаспоры. Это был настоящий праздник азербайджанского единения и солидарности вкупе с прекрасной азербайджанской музыкой и видеоклипами, отражающими нынешнее грандиозное развитие Азербайджанской Республики.

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