Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи со сменой погодных условий

3 января 2020 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к водителям в связи с резким изменением погодных условий, сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим во избежание возможных неприятных случаев на дорогах Главное управление Государственной дорожной полиции, обращаясь к водителям, призывает их быть внимательными, выбирать скоростной предел в соответствии с погодными условиями. Учитывая, что дороги в некоторых горных районах покрылись гололедом, Управление призывает водителей воздержаться от резкого торможения в таких погодных условиях, от обгона и других маневров без крайней необходимости.

Учитывая смену погодных условий, пешеходы также должны строго соблюдать правила безопасности на дорогах.

(Текст: Турал Гараджаев)

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