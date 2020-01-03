Госкомтаможня Азербайджана о причинах повышенной плотности пассажиропотока на КПП "Красный мост"

3 января 2020 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Повышенная плотность пассажиропотока на КПП "Красный мост" связана с кратковременным техническим сбоем в компьютерной системе, которая не относится к таможенным органам, а также ростом числа посещающих соседнюю Грузию в связи с новогодними праздниками.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

"Распространилась информация о том, что вчера на границе с Грузией на КПП "Красный мост" Главного западного территориального таможенного управления образовался крупный затор. Хочу отметить, что причинами этого стали кратковременный технический сбой в компьютерной системе, которая не относится к таможенным органам, а также рост числа посещающих соседнюю страну в связи с новогодними праздниками. Для устранения проблемы немедленно были предприняты соответствующие меры", - сказал Ахундов.

Он добавил, что в настоящее время КПП работает в штатном режиме, в пересечении границы транспортными средствами и пассажирами задержек нет.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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