Завтра в Азербайджане ожидается снег

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дождь, местами туман. Ветер умеренный южный. Температура воздуха ночью 3-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 770 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами дождь, в некоторых предгорных и горных районах снег. В некоторых восточных районах интенсивного характера, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью от -1 до +4, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-4 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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