В регионах Азербайджана впервые в 2020-м году выпал снег (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - Начиная с вечера второго до утра третьего января на территории страны наблюдалась нестабильная погода, местами шел дождь, в предгорных и горных территориях - снег, местами интенсивного характера, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-2 миллиметра, в Лянкяран-Астаринской зоне - 7-29 миллиметров, на Большом Кавказе - 2-14 миллиметров, в низменных районах - 1-4 миллиметра, в Газах-Гянджинской зоне 1-3 миллиметра, на Малом Кавказе 1-2 миллиметра, в Нахчыванской АР и Агдере - один миллиметр.

Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки) достигло 15 сантиметров, в Халтане - 9, в Шамахы - 8, Шахдаге - 7, Алтыагадже - 6, Хыналыге, Маразе - 4 сантиметра.

Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5-7 градусов тепла, в низменных районах 2-6 градусов тепла, в горных регионах 0-5 градусов мороза, в высокогорных территориях 9-11 градусов мороза.

Представляем вашему вниманию фото заснеженных Шамахы и Гаха.

Фото - Эльтун Раджабли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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