В Баку завтра сохранится дождливая погода

4 января 2020 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, ночью и утром в отдельных местах – интенсивный, умеренный восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 80-00 процентов.

5-6 января на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеочувствительным лицам.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако, в некоторых южных и восточных районах ожидаются осадки, в Лянкяран-Астаринской зоне возможны сильные дожди, местами туман, ветер восточный. Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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