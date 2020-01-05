Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, изморось. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью - 3-6, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и понизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.

Завтра ожидается слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове, что является благоприятным для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 тепла, ночью в горах 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

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