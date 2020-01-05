АПБ провело рейды в объектах общепита и торговых предприятиях в праздничные дни

5 января 2020 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в праздничные дни проводило регулярные рейды в объектах общественного питания и торговых предприятиях. Об этом, как передает в воскресенье Trend, сказала начальник отдела связей с общественностью Агентства Айсель Фарзиева.

По ее словам, накануне праздника в Азербайджане встречаются преступники, которые изготавливая спиртные напитки кустарным способом пытаются заработать ценой здоровья и жизни людей.

"В Грузии произошли несчастные случаи, связанные с нашим призывом гражданам на прошлой неделе в праздничные дни. В Грузии, одной из самых посещаемых нашими гражданами в праздничные дни, увеличилось количество случаев массового отравления спиртными напитками, изготовленнымы кустарным способом. По данным местных СМИ, с 31 декабря по 3 января в больницы поступило 1254 обращений, из которых 844 были связаны с алкогольным отравлением. В связи с такими случаями в праздничные дни со стороны наших сотрудников были проведены регулярные рейды в объектах общественного питания и торговых предприятиях и были приняты соответствующие меры в связи с выявленными фактами. В ближайшие дни мы подробно проинформируем о рейдах и принятых мерах. Необходимо быть внимательными, чтобы избежать таких трагических случаев. Те, кто думает употреблять эти напитки, потому что они недорогие, должны знать, что это приведет к катастрофе для них самих и их близких", - сказала она.

Фарзиева обратилась к гражданам, столкнувшимся с такими случаями: "Мы должны быть осторожны, чтобы защитить себя и окружающих нас людей от бесчеловечных актов таких мошенников. При столкновении с такой незаконной деятельностью, необходимо сообщить в "Колл-Центр - 1003" Агентства пищевой безопасности. В то же время каждый покупатель должен обращать внимание на упаковку, информацию на этикетке при покупке продуктов питания в объектах общественного питания, торговых объектах и других местах, а также требовать документы о происхождении продуктов".

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