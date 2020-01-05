Аннулированы результаты голосования на двух избирательных участках во время муниципальных выборов

5 января 2020 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты голосования на двух избирательных участках были аннулированы во время муниципальных выборов в Азербайджане, которые прошли 23 декабря.

Как сообщает в воскресенье Trend, в связи с этим сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было принято решение.

На заседании было заявлено, что видеокадры, которые как утверждается были записаны в указанных участках и распространены в социальных сетях, были изучены. Так, было заслушано обращение в связи некоторыми нарушениями закона, мешающими избирателям определять свою волю, в избирательном участке № 24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательном участке № 30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии. Член экспертной группы при ЦИК расследовал жалобу и упомянутые в обращении частично нашли свое подтверждение. В то же время, было принято решение об аннулировании результатов голосования избирательного участка № 24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательного участка № 30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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