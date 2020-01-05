БАКУ /Trend/ - В Азербайджане распущены два участковых избирательных комиссий. Как сообщает в воскресенье Trend, решение об этом было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На заседании была обсуждена деятельность избирательного участка № 24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательного участка № 30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и были выявлены недостатки в их деятельности.

Было принято решение о роспуске участковой избирательной комиссии № 24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии № 30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии.

Отметим, что результаты голосования на этих двух избирательных участках были аннулированы во время муниципальных выборов в Азербайджане, которые прошли 23 декабря.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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