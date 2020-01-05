В Азербайджане зарегистрированы 394 кандидатов в депутаты

5 января 2020 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены на девятое февраля 2020 года, обратились 2264 человек.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 462 кандидата выдвинуты от 19 политических партий, инициативными группами выдвинуты 16 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1786 человек.

"Кандидатуры 2216 человек уже утверждены, 1976 человек из них уже взяли подписные листы. Зарегистрированы кандидатуры 394 человек", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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