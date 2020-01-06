Завтра в Баку осадков не ожидается

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами слабый туман, юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-7, днем 8-11, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 до 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90, днем 60-65 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 8-12 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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