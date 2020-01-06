Полиция Германии задержала мигрантов из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Cотрудники полиции города Росток (Германия) задержали за нарушение Закона о проживании 19 иностранцев, в том числе мигрантов-азербайджанцев , сообщает в понедельник Trend со ссылкой на немецкие СМИ.

Как отмечается, в результате рейда в железнодорожном вокзале города Росток, было установлено, что девять из них находились в стране с просроченными паспортами, четверо — вообще без паспортов, пятеро - превысили срок максимального пребывания в Шенгенской зоне, а один предъявил сотруднику полиции не содержащий личных данных "документ".

По информации СМИ, кроме мигрантов из Азербайджана, полиция задержала также граждан Македонии, Афганистана, Ирака, Сирии и Чили.

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