В Логистическом Центре Абшерон обсудили итоги года (ФОТО)

30 декабря в Логистическом Центре Абшерон состоялось мероприятие, посвященное итогам 2019 года, с участием представителей таможенных и налоговых органов. В своей вступительной речи генеральный директор центра Зия Агаев подчеркнул, что в результате многосторонних реформ главы государства, 2019 год оказался очень успешным как для Логистического Центра Абшерон так и для страны в целом. Он отметил, что центр став активным участником международных проектов, добился значительных успехов и высоких результатов во всех направлениях деятельности внеся значительный вклад в развитие экономики страны, особенно завоевав заметную долю рынка импортно-экспортных операций.

Зия Агаев сообщил, что с целью подготовки специалистов в сфере транспорта и логистики были подписаны меморандумы с различными учебными заведениями.

Он также подчеркнул, что для сотрудников были созданы современные и безопасные условия труда и проведены курсы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

Он отметил, что для удовлетворения потребностей клиентов в центре были созданы дочерние компании, оказывающие услуги в различных направлениях деятельности.

Говоря о планах на будущее, Зия Агаев сказал, что начата реализация проектов, связанных с новым центром строительных материалов, а также складских комплексов, обладающих высокой функциональностью и современной инфраструктурой.

Он также выразил особую благодарность руководителям ЗАО «Азербайджанские железные дороги», а также таможенных и налоговых органов за их поддержку.

Отметив, что перечисленные достижения – это заслуга всей команды, Зия Агаев поблагодарил сотрудников центра и поздравил всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Затем начальник таможенного поста Абшерон Мухтар Шукуров поздравил всех с Новым годом. Он сказал, что создание современной бизнес модели на основе сотрудничества центра с рядом важных государственных учреждений, получение международного сертификата ISO 9001:2015 и ряд других успехов является результатом упорного труда коллектива логистического центра под руководством Зия Агаева.

В завершении, также выступили другие должностные лица подчеркнувшие важную роль Логистического Центра Абшерон в развитии экономики страны, отметив его незаменимый вклад в эту область.

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