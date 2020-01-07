Дорожная полиция Азербайджана обратилась к пешеходам (Видео)

БАКУ/Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам с видео обращением, сообщает во вторник Trend со ссылкой на управление.

В обращении пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе дорог: « В первую очередь, пешеходы должны быть внимательными, переходя дорогу и пользоваться только установленными пешеходными переходами, использовать одежду со светоотражающими элементами в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Другим, не менее актуальным вопросом, является то, что пешеходы, выходя на проезжую часть дороги, находясь на остановках для транспортных средств, мешают нормальному движению автомобилей, а также подвергают риску свою жизнь».

В видео обращении управление призывает пешеходов быть внимательными и ответственными при переходе автомобильных дорог.

(Автор¨Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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