В праздники Бакинский автовокзал обслужил более 100 тыс. пассажиров

БАКУ /Trend/ - В канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с Бакинского международного автовокзала по междугородним и международным направлениям было отправлено свыше 100 тыс. пассажиров.

Об этом сказала глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, наибольший пассажиропоток был зафиксирован 30 декабря прошедшего года и 2 января нового года: "В каждый из указанных дней билеты приобрели более 17 тыс пассажиров".

Мамедова отметила, что никаких жалоб в связи с приобретением билетов не поступало. "Напомню, что при необходимости граждане с 07:00 до 23:00 могут обращаться по номеру (012) 406-01-58/59, а также по e-mail: info@avtovagzal.az и на страницу автовокзала в соцсети Facebook", - добавила она.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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