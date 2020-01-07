В 29 бакинских школ назначены новые завучи

7 января 2020 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году по итогам конкурсов, объявленных Управлением образования по г. Баку, на работу на различные должности были приняты 282 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Из них 29 человек были приняты на должность завуча по воспитательной работе, 27 - организатора по внешкольной и внеклассной воспитательной работе. 23 человека были приняты на должность психолога, 24 - библиотекаря, девять - руководителя по допризывной подготовке, 18 - руководитея детской организации, 152 - на должность лаборанта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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