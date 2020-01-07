Хиджран Гусейнова приостановила полномочия в качестве главы Госкомитета

БАКУ/Trend/ - Хиджран Гусейнова приостановила исполнение полномочий в качестве председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет.

В Комитете сказали, что исполнение полномочий Гусейновой приостановлено в связи с выдвижением ее кандидатуры правящей партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) на выборы в Милли Меджлис (парламент), намеченных на девятое февраля: «В настоящее время исполнение полномочий председателя Комитета поручено ее заместителям - Садагат Гахрамановой и Айнур Софиевой. Хиджран Гусейнова занята сбором подписей».

Отметим, что кандидатура Гусейновой выдвинута по 41-му Сумгайытскому первому избирательному округу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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