Знаменитый азербайджанский отель временно закрывается на ремонт

Расположенный в Габале Qafqaz Resort Hotel временно приостановит свою деятельность.

Один из самых узнаваемых и любимых как жителями Азербайджана, так и иностранными гостями, отелей Габалы - Qafqaz Resort Hotel - временно закрывает свои двери в рамках планов по масштабному ремонту, старт которому будет дан в январе, а уже в мае отель вновь распахнет свои гостеприимные двери для гостей.

Qafqaz Resort Hotel, состоящий из 98 роскошных номеров, в том числе: стандартных номеров, номеров повышенной комфортности, полулюксов, королевских номеров, президентских апартаментов, королевских люксов и семейных люксов, в связи с ремонтом временно перестанет принимать гостей до мая месяца.

Отель ожидает реновация - предстоящие ремонтные работы коснутся в целом всего Qafqaz Resort Hotel и будут проведены как для обновления внешнего вида, так и новых удобств, которые в свою очередь создадут в будущем незабываемые впечатления у гостей на долгие годы.

Qafqaz Resort Hotel был открыт в 2008 году, став первым пятизвездочным отелем в Габале.

Официальный сайт - https://qafqazhotels.com/

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Instagram - https://www.instagram.com/qafqazhotelsandresorts/

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