В связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен самолет Buta Airways приземлился в аэропорту Анкары

БАКУ/Trend/ - В связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен из-за инцидента капитан воздушного судна рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways принял решение сесть в аэропорту Анкары "Эсенбога", где он совершил благополучную посадку в 10:57 по бакинскому времени, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Buta Airways.

Ожидается, что после получения разрешения из аэропорта Сабихи Гёкчен, экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.

Как сообщалось ранее, Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен временно закрыт для вылетов после того, как пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Вылеты в аэропорту отменены до 11:20 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.

Новость будет обновляться по мере поступления информации от стамбульского аэропорта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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