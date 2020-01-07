Минобразования Азербайджана об обращениях граждан в минувшем году

БАКУ /Trend/ - В 2019 году на «горячую линию-146» минобразования поступило 227 483 обращения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Все вопросы, содержащиеся в них, были оперативно решены.

Обращения больше всего касались вопросов по приему и смене места работы учителей, смены школ и классов учащихся, нострификации документов о высшем образовании и т.п.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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