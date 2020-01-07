В Военной прокуратуре Азербайджана прошло оперативное совещание

7 января 2020 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Военной прокуратуре Азербайджана прошло оперативное заседание, посвященное обсуждению итогов прошедшего года и предстоящих задач.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры, на совещании с отчетным докладом выступил заместитель Генерального прокурора - Военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

Было отмечено, что деятельность органов военной прокуратуры направлена ​​на укрепление воинской дисциплины в вооруженных силах, предотвращение совершения преступлений и других незаконных действий, а также осуществление необходимых мер для защиты прав и свобод человека и гражданина. Как и в предыдущие годы, усилия по борьбе с преступностью и другими правонарушениями в ВС, укреплению правопорядка были эффективными, а качество предварительного расследования повысилось.

Военный прокурор сообщил, что сокращение числа уголовных дел связано с эффективной работой военной прокуратуры, а также установлением взаимных деловых отношений с министерством обороны, государственной пограничной службой, внутренними войсками и другими военными ведомствами, в том числе с неправительственными организациями. Также было особо подчеркнуто, что в направлении осуществления эффективной кадровой политики в органах военной прокуратуры были продолжены целенаправленные мероприятия.

Наряду с позитивными моментами, были также проанализированы аспекты, негативно влияющие на эффективность работы в отношении деятельности, предусмотренной в законе "О прокуратуре". Военный прокурор отметил, что в связи с еще более ужесточившейся борьбой с коррупцией на органы прокуратуры возложена большая ответственность. Сообщается, что из-за допущенных недочетов в 2019 году 14 сотрудников органов военной прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Подведя итоги оперативного совещания, Ханлар Велиев сообщил, что органы военной прокуратуры и в дальнейшем продолжат свою деятельность в направлении эффективной защиты прав и свобод человека, дальнейшего укрепления дисциплины и правопорядка в вооруженных силах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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