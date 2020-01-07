Минобороны и Аппарат Омбудсмена Азербайджана подписали план совместных мероприятий

7 января 2020 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны и Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подписали план совместных мероприятий на 2020 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Согласно плану, определены время и места, а также лица, ответственные за проведение предусмотренных мероприятий.

В ходе мероприятий, которые планируется организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях минобороны будет проведен ряд встреч в связи с защитой прав военнослужащих, изучением ситуации в сфере защиты прав человека, а также будут заслушаны доклады и проведен обмен мнениями по различным темам.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 31 декабря 2019 16:36
Начальник медуправления минобороны навестил азербайджанских военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале (ФОТО)
Общество 31 декабря 2019 15:13
Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 31 декабря 2019 13:12
Информация, распространенная армянской стороной, якобы о попытке провокации со стороны азербайджанской армии - ложь - минобороны
Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 2019 22:46
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 22 ноября 2019 10:42
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 ноября 2019 19:06
Лента новостей
Самолет Buta Airways вылетел из аэропорта в Анкаре в новый стамбульский аэропорт
Общество 15:14
Себастьян Курц стал канцлером Австрии
Европа 15:07
В Военной прокуратуре Азербайджана прошло оперативное совещание
Общество 14:59
Два «сюрприза» для Пашиняна: СНБ Армении о рейтинге горе-политика
Политика 14:57
Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
Политика 14:55
Узбекистан и Таджикистан поставят точку в вопросе демаркации границ
Бизнес 14:45
В Туркменистане расширяют выпуск железобетонных изделий
Бизнес 14:38
В ноябре 2019 г. товарооборот Турции с Ираном значительно сократился
Турция 14:34
Обновлен список безвизовых стран для граждан Азербайджана
Бизнес 14:33