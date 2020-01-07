В связи с годовщиной трагедии 20-го января в школах Баку пройдут тематические уроки

БАКУ /Trend/ - Управление образования города Баку издало приказ об утверждении «Плана мероприятий по проведению 30-й годовщины трагедии 20-го Января», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

17-го января в общеобразовательных учреждениях пройдут специальные уроки, посвященные Всенародному дню скорби – 20-го Января.

Также в общеобразовательных школах будут организованы лекции, семинары, «круглые столы» и конференции в связи с трагедией.

Кроме того, будут проведены выставки рисунков, книжные выставки, а также фотовыставки, показаны литературно-художественные композиции.

Наряду с этим, педагогический и ученический коллективы образовательных учреждений посетят памятники шехидам, включая Аллею шехидов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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