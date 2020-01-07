В Азербайджане объявлен конкурс для учителей, желающих работать в группах SABAH

БАКУ/Trend/ - Для преподавания различных предметов в группах SABAH министерства образования, в период весеннего семестра 2019-2020 учебного года, объявлен конкурс по приему на работу профессорско-преподавательского состава и специалистов.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в конкурсе могут принять участие динамичные, позитивные и общительные кандидаты, имеющие ученую степень магистра в различных областях, обладающие на высоком уровне знаниями в сфере ИКТ, умеющие использовать инновационные методы обучения, в то же время демонстрирующие современный педагогический подход.

Кандидаты, отвечающие вышеуказанным требованиям, должны заполнить соответствующие форму обращения до 15 января. Список вакантных мест по определенным предметам указан в форме обращения. Каждый кандидат может обратиться не более чем по двум вакантным местам, соответствующим его специальности.

Отметим, что группы SABAH были созданы в 2014-2015 учебном году по 34 специальностям в семи государственных высших учебных заведениях. В настоящее время группы SABAH, функционирующие в 12 высших учебных заведениях, охватывают свыше 2300 студентов по 39 специальностям.

В 2018-2019 учебном году завершил образование 701 выпускник SABAH.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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