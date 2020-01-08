В Азербайджане участились молнии, град, ливни

БАКУ/Trend/ - В низменных районах Азербайджана, на Абшеронском полуострове участились молнии, град, ливни.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт географии Академии наук Азербайджана, такой вывод был сделан на основе "Исследования циркуляции атмосферы и синоптических процессов в Азербайджане на фоне современных климатических изменений".

Согласно исследованию, в большинстве районов Азербайджана в годовом количестве осадков наблюдалось снижение. Несмотря на снижение числа дней с суточным количеством осадков ≥ 20 миллиметров, увеличилось количество дней с обильными интенсивными осадками.

Причиной этому послужили некоторые характерные изменения в воздушных массах. Например, если ранее воздушные потоки следовали на территорию Лянкаранского района с поверхности Каспийского моря, то теперь они в основном направляются на север или северо-восток. Также наблюдаются изменения в кучности конвективного неустойчивого слоя этих воздушных масс. Поэтому на отмеченной территории более чем в два раза снизилось количество дней, сопровождающихся интенсивными осадками (а также годовое количество осадков).

Исследования показали, что в I синоптическом регионе Северного полушария (атлантическо-евразийский сектор) в период с 1891 по 1930 год преобладали потоки восточных воздушных масс (W). За это время в Азербайджане наблюдалось не такое уж и большое количество дней, сопровождающихся обильными осадками и вызванными ими природными катаклизмами. В 1930-1950-х годах поток восточных (W) и северных воздушных масс (C) чередовался. Преобладание в процессах потока западных воздушных масс (E) с конца 1950-х годов привело к увеличению количества осадков и наводнений. В 1990-2012 годах господствовали восточные, а с 2012 года северные и западные меридиональные процессы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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