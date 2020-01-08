На Самур-Абшеронской равнине расширяется деградация земли - Институт географии

БАКУ /Trend/ - В результате влияния антропогенных факторов и неэффективной деятельности человека на всей территории Самур-Абшеронской Прикаспийской низменности последние 70 лет наблюдается усиление и расширение деградации почвы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт географии НАНА, сокращение площади горных ледников Большого Кавказа на территории Азербайджана на фоне глобального потепления дает основания полагать, что на северо-восточных склонах ухудшается гидрологическая обстановка. А это дает основание прогнозировать, что в скором времени деградация земель распространится в сторону горных территорий.

Согласно результатам исследований, около 97,5 процента почвенного покрова Самур-Абшеронской Прикаспийской низменности (не считая северную часть лесов Ялама) подвержена деградации на фоне процесса опустынивания. Основными природными факторами, способствующими этому процессу, являются экстремальные климатические условия, характеризующиеся высокой температурой, малое количество интенсивных осадков, высокая испаряемость, сильные ветры, резкая фрагментация рельефа в результате развития водной эрозии, структурное разрушение почвенного покрова в результате негативного внешнего влияния.

В качестве антропогенных факторов, влияющих на деградацию земель Самур-Абшеронской Прикаспийской низменности, можно указать снижение площадей пастбищ и рост прессинга на территориальную единицу в результате миграции населения из горных регионов на равнинную местность, сжигание травяного покрова в летний сезон, неиспользование прогрессивных технологических методов в орошении земель, подверженность почвы техногенному влиянию (добыча нефти, каменные карьеры, промышленные комплексы, расширение дорожно-транспортной инфраструктуры).

Согласно результатам исследования, основной процесс, ускоряющий опустынивание в аридных почвах Самур-Абшерона, напрямую связан с деятельностью человека. Эти процессы включают деградацию растительности, водную эрозию, ветровую эрозию и вторичное засоление орошаемых почв. Эти процессы очень сложны, и проявляются в различных комбинациях. Очевидно, что влияние этих процессов должно быть устранено.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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