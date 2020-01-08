Назначен новый начальник Управления дорожной полиции Баку

БАКУ/Trend/ - Произведено назначение на должность начальника Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, сообщает в среду Trend.

Заместитель начальника управления, полковник полиции Рашид Пириев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления.

Напомним, что минувшим днем начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Нуширеван Сафаров был освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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