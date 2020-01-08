МИД о наличии граждан Азербайджана среди погибших в авиакатастрофе в Иране (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - На данный момент не поступала информация о наличии граждан Азербайджана среди погибших при крушении украинского лайнера в Иране, сообщила Trend в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева

«Согласно первоначальной информации от посольства Азербайджана в Иране, на данный момент не поступала информация о наличии граждан Азербайджана среди погибших в результате авиакатастрофы в Иране. Этот вопрос находится под контролем нашего посольства», - сказала она.

09:56 - Посольство Азербайджана в Иране уточняет наличие граждан Азербайджана среди погибших при крушении украинского лайнера, сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.

«Посольство в настоящее время уточняет наличие граждан Азербайджана среди погибших. Как только появится информация, общественность будет проинформирована», - сказали в МИД.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

(Автор: Ляман Зейналова)

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