Нагиф Гамзаев: Туризм в Азербайджане вступил в новую фазу развития

8 января 2020 11:04 (UTC+04:00)

В Азербайджане присутствует 9 из 11 климатических зон мира, наши природные ресурсы, наше богатое историческое и культурное наследие, наша национальная кухня, социально-экономическое развитие страны, превращение страны в остров стабильности в последние годы стало привлекать туристов со всего мира.

Также участие Азербайджана в международных мероприятиях, симпозиумах и конференциях, международных спортивных мероприятиях, музыкальных фестивалях и культурных мероприятиях оказало положительное влияние на развитие туризма в нашей стране.

Гостеприимство наших людей также сыграло важную роль в выборе туристами Азербайджана. Особенно те, кто готовится к поездке со своими семьями, отправляются в такие места, где наблюдается высокий уровень стабильности и хорошее отношение к людям. Поэтому Азербайджан привлекает внимание иностранцев как уникальная страна по своей природе, географическому положению и стабильности.

В результате всесторонней поддержки сектора туризма Президентом Ильхамом Алиевым, туризм в Азербайджане вступил в новую фазу развития. Усилия по продвижению туризма, проводимые реформы, принятые государственные программы, развитие новых видов туризма, строительство отелей в соответствии с мировыми стандартами и упрощение выдачи виз для облегчения туристических поездок начали представлять нашу страну как новое туристическое направление в мире.

Музыкальный конкурс “Евровидение”, “Первые Европейские игры”, “Гран-при Формулы 1 Азербайджана” , “IV Всемирный форум по межкультурному диалогу”, “IV Игры исламской солидарности” сыграли исключительную роль в росте количества туристов, приезжающих в нашу страну.

Туристический центр Шахдаг, один из самых успешных проектов в Азербайджане и мире в целом, открывает широкие возможности для развития лыжного спорта и других зимних видов спорта.

Создание базы зимнего туризма для достижения устойчивого туризма в нашей стране значительно увеличило количество туристов, прибывающих в нашу страну в весенний, летний и осенний сезоны.

Это очень радует, что сотни иностранных туристов выбрали нашу страну для отдыха, чтобы сделать эти дни запоминающимися и встретить Новый год. Число туристов, прибывающих в нашу страну в 2019 году, превысило 3 миллиона человек. В результате произошло повышение на 11,1 процента по сравнению с 2018 годом. Уже определены стратегические цели туризма в нашей стране. Главная цель - сделать Азербайджан в 2025 году одной из 20 самых быстрорастущих туристических стран мира, как указано на Стратегической дорожной карте развития специализированной индустрии туризма в Азербайджанской Республике.

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