Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра временами ожидаются дожди, ночью и утром туман, порывистый северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем - 6-9 градусов тепла, в Баку ночью - 2-4, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, туман, местами сильный. Порывистый западный ветер.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла. На дорогах возможен гололед.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.