Бакинская Высшая Школа Нефти является лидером с точки зрения карьерных возможностей

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) заняла первое место по результатам опроса: «Какие университеты Азербайджана являются лучшими для карьерного роста?», проведенного на веб-странице «Университеты Азербайджана».

По мнению студентов, БВШН значительно опережает другие университеты с точки зрения карьерных возможностей.

Руководствуясь девизом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий!», Бакинская Высшая Школа Нефти делает все возможное для подготовки и трудоустройства высококвалифицированных англоязычных инженерных кадров.

В результате целенаправленной работы, проводимой БВШН, в настоящее время 100% выпускников Высшей Школы обеспечены работой. Бакинская Высшая Школа Нефти уже осуществила три выпуска учащихся. Как и в предыдущие годы, все выпускники БВШН были трудоустроены в 2018-2019 учебном году.

Студенты, после получения качественного образования и необходимых знаний и навыков за 5 лет обучения в БВШН, трудоустраиваются в ведущие компании и учебные заведения в Азербайджане и по всему миру или продолжают свое обучение в престижных международных университетах.

Успехи выпускников Бакинской Высшей Школы Нефти еще раз доказывают, что высокообразованный квалифицированный специалист не должен искать работу, а наоборот: работа должна его искать.

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