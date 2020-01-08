В Азербайджане пройдет республиканский конкурс школьников "Ученые завтрашнего дня"

БАКУ /Trend/ - Завершилась электронная регистрация для участия в IX Республиканском конкурсе "Ученые завтрашнего дня".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования, регистрацию прошли 367 человек, из которых 214 представили на конкурс свои проекты.

Отметим, что конкурс пройдет с 11 по 13 февраля 2020 года в рамках Международной выставки науки и инженерии - Intel ISEF.

Целью проведения конкурса является привлечение учащихся 9-11 классов средних школ страны к научным изысканиям, стимулирование их научной и творческой деятельности, выявление талантливых учеников, склонных к научно-исследовательской работе, а также отбор и направление школьников, добившихся высоких научно-исследовательских результатов, на Международную выставку науки и инженерии - Intel ISEF в США.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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