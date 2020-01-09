В Азербайджане совершенствуются условия использования интернет-ресурсов лицами с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в постановление Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении "Требований по созданию и управлению интернет-информационными ресурсами госорганов".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин, изменения внесены с целью создания для лиц с ограниченными возможностями здоровья соответствующих условий для эффективного использования интернет-информационных ресурсов.

Согласно предложению министерства труда и социальной защиты населения, в документ добавлен пункт 11-й - "Требования по доступности информационных ресурсов интернета для лиц с ограниченными возможностями здоровья". В нем отмечается, что требования по доступности указанных ресурсов должны быть приведены в соответствие с международным стандартом "WCAG (Web Content Accessibility Guideline) 2.1" (Рекомендации по доступности веб-страниц для людей с ограниченными возможностями здоровья). Согласно изменению, перед госорганами в данном пункте поставлены следующие задачи: для контента без текста должно быть обеспечено наличие альтернативы тексту; для аудио- и видеоконтента - транскрипт, субтитры; а также возможности использования увеличенного шрифта, выбор шрифтов; достаточный отрезок времени для чтения и использования контента пользователем; возможность управления этими процессами с клавиатуры; соответствие контента необходимым пользовательским веб-браузерам и вспомогательным технологиям и др.

Центральным и местным органам исполнительной власти, юридическим лицам, находящимся в подчинении государства и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также публичным юридическим лицам, созданным от имени государства, поручено обеспечить до первого июня 2020 года исполнение задач, вытекающих из требований по доступности интернет-информационных ресурсов госорганов.

(Текст: Турал Гараджаев)

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