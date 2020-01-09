Обнародован прогноз космической погоды

БАКУ/Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория (ШАО) им. Н.Туси Академии наук Азербайджана обнародовала прогноз космической погоды, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Обсерваторию.

«Солнечная активность была очень низкой. На солнечном диске проявляется пока непронумерованная малоактивная область. Со спутников не наблюдались корональные потоки, направленные к Земле. В отчетный период параметры солнечного ветра соответствовали номинальному режиму», - сказали в ШАО.

По состоянию на восьмое января, скорость солнечного ветра составила более 400 км/сек. За последние 24 часа геомагнитное поле в целом очень спокойное. Согласно прогнозу космической погоды, 9-11 января солнечная активность будет оставаться на очень низком уровне.

«Девятого января за счет высокоскоростных потоков, исходящих из корональной дыры, прогнозируется относительное увеличение параметров солнечного ветра, а в последующие дни (10, 11 января) ожидаются более спокойные условия. В прогнозируемый период на геомагнитном поле будет спокойно, однако временами возможна небольшая активность. Вероятность магнитной бури 9 января оценивается менее пяти процентов, 10 и 11 января - менее одного процента», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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