Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд

БАКУ/Trend/ - В Международных аэропортах Азербайджана установлен новый рекорд по числу обслуженных пассажиров, передаетTrend со ссылкой на сообщение Пресс -службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Суммарно в 2019 году пассажиропоток составил 5,56 млн. человек

Столичный Международный аэропорт Гейдар Алиев также побил рекорд и обслужил в прошлом году 4,73 млн. пассажиров – на 7% больше, чем в 2018 году.

Рост пассажиропотока наблюдался также в аэропортах Нахчывана (646 тысяч пассажиров, на 1,5% больше предыдущего года), Гянджи (154 тысячи, прирост 10%) и Лянкярана (18 тысяч пассажиров, что на 14,5% больше, чем в 2018 году).

В течение 2019 года базовые авиаперевозчики столичного аэропорта – AZAL и Buta Airways перевезли 2 млн. и 602 тыс. пассажиров соответственно.

Суммарно на международных рейсах было обслужено 4,1 млн. пассажиров. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 492 тыс. пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 237 тыс.), Аэрофлот (Россия, 193 тыс.), AirArabia (ОАЭ, 169 тыс.), МАУ (Украина, 124 тыс.), Qatar Airways (Катар, 106 тыс.), Lufthansa (Германия, 66 тыс.) и SCAT (Казахстан, 62 тыс.).

В течение 2019 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществили полеты 37 пассажирских авиакомпаний, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL в рамках зимнего расписания выполняет регулярные прямые рейсы из Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В марте 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в третий раз подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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