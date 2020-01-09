Сейсмослужба: Грунтовые массы полностью перекрыли дорогу в пос. Бадамдар. (ФОТО)

9 января 2020 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) АН Азербайджана во главе с гендиректорм Центра Гурбаном Етирмишли осмотрели оползневую зону на Бадамдарском шоссе в Сабаильском районе Баку, сообщает в четверг Trend.

Грунтовые массы высотой 4-5 метра сошли на дорогу в поселке Бадамдар, полностью перекрыв ее.

Напомним, что во время оползня, который произошел на этой территории в октябре 2018 года, специалисты РЦСС провели мониторинги, подчеркнув важность проведения на территории серьезной работы .

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Сейсмослужба: Грунтовые массы полностью перекрыли дорогу в пос. Бадамдар. (ФОТО)
  • Сейсмослужба: Грунтовые массы полностью перекрыли дорогу в пос. Бадамдар. (ФОТО)
  • Сейсмослужба: Грунтовые массы полностью перекрыли дорогу в пос. Бадамдар. (ФОТО)
  • Сейсмослужба: Грунтовые массы полностью перекрыли дорогу в пос. Бадамдар. (ФОТО)
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