В минобразования Азербайджана произошли кадровые назначения

БАКУ /Trend/ - В министерстве образования произошли новые назначения.

Соответствующие приказы подписал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

Так, завотделом общего и дошкольного образования Айдын Ахмедов назначен замдиректора Института образования.

На его место назначена Вафа Ягублу, которая работала директором Института профессионального развития работников образования.

Кроме того, завотделом по программе развития образования Эмин Эмруллаев назначен директором Института образования. Его сменила на этой должности Нармина Гусейнова, работавшая до этого заместителем заведующего этого отдела.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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