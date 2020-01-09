В минобразования Азербайджана произошли кадровые назначения

9 января 2020 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве образования произошли новые назначения.

Соответствующие приказы подписал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

Так, завотделом общего и дошкольного образования Айдын Ахмедов назначен замдиректора Института образования.

На его место назначена Вафа Ягублу, которая работала директором Института профессионального развития работников образования.

Кроме того, завотделом по программе развития образования Эмин Эмруллаев назначен директором Института образования. Его сменила на этой должности Нармина Гусейнова, работавшая до этого заместителем заведующего этого отдела.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобразования Азербайджана об обращениях граждан в минувшем году
Общество 7 января 14:12
Минобразования Азербайджана о задачах Агентства по обеспечению качества в образовании
Общество 30 декабря 2019 13:58
Джейхун Байрамов подписал приказ об инклюзивном образовании
Общество 29 декабря 2019 17:41
Среднемесячная зарплата учителей в Азербайджане достигла 600 манатов
Общество 29 декабря 2019 13:56
В Азербайджане завершилось диагностическое оценивание психологов
Общество 28 декабря 2019 14:49
Минобразования о новогодних каникулах в Азербайджане
Общество 24 декабря 2019 14:17
Лента новостей
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет будто ЕС отказался отправлять наблюдателей в Азербайджан
Политика 16:02
В прошлом году в Азербайджане были обеспечены работой свыше 103 тыс. человек
Экономика 16:00
Турецкая THY пополняет авиапарк
Транспорт 15:52
Уволены двое должностных лиц Азербайджанского технического университета
Общество 15:51
Казахстанский Национальный управляющий холдинг выплатил вознаграждения по облигациям
Бизнес 15:45
Растет товарооборот Турции и Грузии
Турция 15:45
Обязательное страхование недвижимости - основа развития страхового сегмента
Финансы 15:42
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Грузии
Бизнес 15:41
Глава Евросовета призвал Иран избегать шагов с последствиями для СВПД
Европа 15:36