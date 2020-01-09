Отмечен значительный рост гостей, посетивших Азербайджан в праздничные дни

БАКУ/Trend/ - Значительно увеличилось количество людей как въехавших в Азербайджан, так совершивших путешествие за рубеж в течение 10 дней праздничных каникул.

Об этом в четверг сообщил Trend начальник Управления по связям общественностью Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов.

По его словам, таможенные органы, работавшие в усиленном режиме в период новогодних праздников, обеспечили удобное и быстрое пересечение границы людьми и транспортными средствами.

"В целом, в течение 10 дней, охвативших новогодние праздники, зарегистрирован серьезный рост в числе людей, как совершивших путешествие за рубеж, так и въехавших в Азербайджан. Таким образом, за указанный период в целом таможню пересекли 537 224 лиц и 44 021 легковой автомобиль. Это значит, что ежедневно таможню пересекали свыше 53 тысяч пассажиров и более 4400 легковых автомобилей", - сказал Ахундов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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