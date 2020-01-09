МОМ: Из Европы добровольно вернулись свыше 830 граждан Азербайджана

9 января 2020 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Европы на родину добровольно вернулся 831 гражданин Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

В рамках программ помощи в добровольном возвращении и реинтеграции в стране происхождения МОМ в 2019 году было обеспечено содействие 831 гражданину Азербайджана.

Из добровольно вернувшихся 460 человек прибыли из Германии, 264 – Нидерландов, 27 – Латвии, 16- Турции, 13 – Австрии, 10 – Грузии, 9 – Бельгии, 8 – Литвы, 7 – Польши, 6 – Швейцарии, 4 – Венгрии, 3 – Финляндии, два – Ирландии, и по одному из Чехии и Боснии и Герцеговины.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ашхабаде проводится тренинг МОМ в области противодействия торговле людьми
Туркменистан 5 сентября 2019 09:18
Назначен новый руководитель представительства Международной организации по миграции в Азербайджане
Политика 12 марта 2019 13:49
Узбекистан стал членом Международной организации по миграции
Туризм 28 ноября 2018 10:00
IOM объявила три тендера в рамках модернизации Госмиграционной службы Азербайджана
Тендеры 24 августа 2018 17:01
МОМ консультирует Туркменистан по системе предварительной информации о пассажирах
Бизнес 21 августа 2018 17:30
В Ашхабаде рассмотрят кооперацию консульских служб Центральной Азии и Афганистана
Туркменистан 19 июля 2018 09:36
Лента новостей
Азербайджанская компания ASCO завершила ремонт судна” Иргиз"
Транспорт 19:03
Турецкие фермеры сэкономят средства за счет использования солнечной электроэнергии
Турция 19:01
В Азербайджане задержаны 14 человек, производящих контрафактный алкоголь
Происшествия 18:56
При поддержке Фонда Гейдара Алиева Огтай Гюльалыев будет вновь прооперирован
Общество 18:45
Азербайджанское предприятие расширит ассортимент кирпичной продукции
Бизнес 18:38
В Казахстане подвели предварительные итоги налоговой амнистии
Финансы 18:29
Миллиардер из Австралии пожертвует $48 млн на восстановление страны
Другие страны 18:17
Азиз Гаралов: Активность в оползневой зоне в Баку сохраняется
Общество 18:15
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку реле Бухгольца
Тендеры 18:10