МОМ: Из Европы добровольно вернулись свыше 830 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Европы на родину добровольно вернулся 831 гражданин Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

В рамках программ помощи в добровольном возвращении и реинтеграции в стране происхождения МОМ в 2019 году было обеспечено содействие 831 гражданину Азербайджана.

Из добровольно вернувшихся 460 человек прибыли из Германии, 264 – Нидерландов, 27 – Латвии, 16- Турции, 13 – Австрии, 10 – Грузии, 9 – Бельгии, 8 – Литвы, 7 – Польши, 6 – Швейцарии, 4 – Венгрии, 3 – Финляндии, два – Ирландии, и по одному из Чехии и Боснии и Герцеговины.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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