Азиз Гаралов: Активность в оползневой зоне в Баку сохраняется

9 января 2020 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне на правом склоне автомобильной дороги из Бадамдара в жилой массив "20-й участок" продолжает наблюдаться активность.

Об этом в четверг сказал Trend начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, согласно итогам предварительных исследований можно предположить, что оползень произошел из-за утяжеления земляной массы в результате слива сточных вод и атмосферных осадков. Гаралов добавил, что исследования и наблюдения продолжаются.

Отметим, что сегодня утром в поселке Бадамдар Сабаильского района вновь активизировалась оползневая зона. Оползневая масса шириной примерно 100 метров переместилась в сторону автомагистрали между поселком Бадамдар и жилым массивом "20–й участок". В настоящее время в оползневой зоне продолжается наблюдаться активность.

В результате движения грунтовых масс была перекрыта автодорога между поселком Бадамдар и "20–м участком".

Напомним, что первый оползень на данной территории произошел 12 октября 2018 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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