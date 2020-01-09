При поддержке Фонда Гейдара Алиева Огтай Гюльалыев будет вновь прооперирован

9 января 2020 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правозащитник Огтай Гюльалыев, находящийся в коме в результате черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП, в скором времени будет вновь прооперирован.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе повторных обследований Огтая Гюльалыева в Американской клинике Стамбула было обнаружено избыточное скопление жидкости в мозге. Согласно рекомендациям врачей и с согласия членов семьи ожидается, что Гюльалыев будет прооперирован завтра. Во время хирургической операции, которая станет возможной благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева, с целью предотвращения скопления жидкости, в мозгу больного будет проведено шунтирование.

Напомним, что согласно поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, с четвертого декабря Фонд оказывает в лечении Огтая Гюльалыева надлежащую помощь. В настоящее время его лечение продолжается в Американской клинике Стамбула.

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