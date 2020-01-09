Закир Гаралов: Расследование убийства малолетней девочки в Товузе находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева

9 января 2020 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Генеральный прокурор Закир Гаралов дал конкретные поручения по факту убийства малолетней девочки в Товузском районе.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру, в ходе оперативного совещания, проведенного девятого января, в рамках расследования находящегося под особым контролем главы государства и вызвавшего обеспокоенность у общественности уголовного дела по факту умышленного убийства жительницы села Дондар Гушчу Товузского района, 10-летней Нармин Гулиевой, даны конкретные поручения по усилению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с министерством внутренних дел и Службой государственной безопасности, в направлении установления и привлечения к уголовной ответственности в течение короткого периода времени лица или лиц, совершивших указанное преступление.

Напомним, что в связи с наличием достаточных оснований для установления факта умышленного убийства, полученных на основе результатов расследования исчезновения 21 ноября 2019 года уроженки села Дондар Гушчу Товузского района - Гулиевой Нармин Шариф гызы, 2010 года рождения, в Следственном управлении Генпрокуратуры по делам о тяжких преступлениях возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 УК АР (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника).

После обнаружения шестого января этого года тела пропавшей 21 ноября прошлого года Нармин Гулиевой на территории села Дондар Гушчу, в Товузский район были командированы опытные сотрудники МВД, Генпрокуратуры, Центра судебной экспертизы министерства юстиции и Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия для установления лица или лиц, совершивших указанное преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия
Общество 20:25
Стали известны причины оползня в Бадамдаре
Общество 19:45
Минтруда Азербайджана об е-услугах соцобеспечения по итогам 2019-го года
ИКТ 19:37
При поддержке Фонда Гейдара Алиева Огтай Гюльалыев будет вновь прооперирован
Общество 18:45
Азиз Гаралов: Активность в оползневой зоне в Баку сохраняется
Общество 18:15
МОМ: Из Европы добровольно вернулись свыше 830 граждан Азербайджана
Общество 18:04
Лента новостей
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия
Общество 20:25
Хикмет Гаджиев дал интервью французскому радио Radio Courtoisie
Политика 20:16
В Азербайджане выросло число зарегистрированных налогоплательщиков
Финансы 20:04
Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит одной компании
Финансы 20:00
Какой будет динамика цен на рынке автомобилей в Азербайджане в 2020 году?
Бизнес 19:58
Стали известны причины оползня в Бадамдаре
Общество 19:45
Посол Израиля завершает дипмиссию в Туркменистане
Туркменистан 19:39
Минтруда Азербайджана об е-услугах соцобеспечения по итогам 2019-го года
ИКТ 19:37
К Silk Way Business Aviation присоединилась компания с крупным уставным капиталом
Транспорт 19:17