В АН Азербайджана произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана(НАНА).

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Академию, вступительным словом заседание открыл Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев. Он сообщил, что в последнее время в руководимой им структуре начаты научные и научно-организационные реформы.

По словам академика, основной целью реформ является развитие азербайджанской науки на уровне современных стандартов в соответствии с государственной политикой, проводимой Президентом Азербайджана в направлении социально-экономического развития страны.

Рамиз Мехтиев сообщил, что перед ними стоят важные задачи по совершенствованию структуры Академии, определению современных научных приоритетов, расширению международных связей, реализации политики государства, в частности усилению роли науки в развитии ненефтяного сектора.

В ходе заседания были приняты решения о проведении 110-летнего юбилея выдающегося ученого, заслуженного научного деятеля, доктора медицинских наук, профессора Абдуллы Гараева, о предоставлении почетного диплома НАНА академику Абелю Магеррамову по случаю его 70-летия, а также члену-корреспонденту НАНА Техрану Мустафаеву по случаю его 60-летия.

Также были приняты соответствующие решения по отправке ряда сотрудников НАНА в зарубежные научные центры и университеты с целью прохождения научной практики и получения образования.

Далее был рассмотрен ряд кадровых вопросов. Соответствующим постановлением доктор философии по физике Эльман Юсифов освобожден от должности директора Института зоологии НАНА. Исполнение обязанностей директора Института временно возложено на заместителя директора по научной работе, доктора биологических наук Эльшада Ахмедова. Также освобожден от занимаемой должности заведующий Академгородком НАНА Байрам Бабаев, на эту должность назначен доцент Парвиз Гасанов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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