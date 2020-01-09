Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия

БАКУ /Trend/ - Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) разработает учебные пособия для иностранных граждан, изучающих азербайджанский язык.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт, эта работа будет осуществлена в рамках проекта "Подготовка учебных пособий на основе теории лингвопсихологического синтеза - для иностранных граждан, изучающих азербайджанский язык".

Подготовка учебных материалов будет осуществляться поэтапно до 2021 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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